Sarıyer'de Oto Tamirhanesine Silahlı Saldırı: 1 Tutuklu

SARIYER'de bir oto tamirhanenin motosikletli şahıslar tarafından kurşunlanmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sarıyer'deki Rumeli Hisarı Mahallesi, Nispetiye caddesinde 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 04.32 sıralarında meydana geldi. Oto tamirhanesinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine kurşun yağdırarak kaçtı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda iş yeri sahibinin herhangi bir tehdit almadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olduğu öğrenilen şüpheli Y.G.(24) önceki gün polis ekipleri tarafından yakalandı. Poliste verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.