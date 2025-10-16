Haberler

Sarıyer'de Oto Tamirhanesine Kurşunlama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Sarıyer'de bir oto tamirhanesinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak yakalanan Y.G. isimli şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucu güvenlik kameraları incelendi ve şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Rumelihisarı Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde faaliyet gösteren oto tamirhanesine yönelik 12 Ağustos'taki kurşunlama olayına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli Y.G'yi (24) düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şubedeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
