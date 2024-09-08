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Sarıyer'de Oto Tamircisi Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

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Sarıyer'de bir oto tamircisi, iş yerinin önünde kafasından vurularak öldürüldü. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, SARIYER'de oto tamircisi iş yerinin önünde kafasından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Huzur Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki oto tamircisi İlhan Gürleyen tamirhanedeki hurda malzemeleri attığı sırada yanına kapüşonlu bir kişi yanaştı. Silahını çıkaran saldırgan Gürleyen'in başına tek el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı.

ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Silah sesini duyanlar olay yerine gelenler Gürleyen'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri iş yeri çalışanı Gürleyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerinden hızla kaçan kapüşonlu kişi tespit edilerek yakalamak için çalışma başlatıldı. Acı haberi alan Gürleyen'in yakınları güçlükle sakinleştirildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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