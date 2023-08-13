Sarıyer'de Oto Galeride Otomobil Hırsızlığı Anı Kamerada

Sarıyer'de bir oto galeri önünde park halindeki satılık otomobillerden gösterge panelini çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızlık olayının ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sarıyer'de bir oto galeri önünde park halindeki satılık otomobillerden gösterge panelini çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye güre, Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki bir oto galeri önüne araçla gelen 3 şüpheli, burada park halindeki satılık otomobilleri kontrol etti.

Daha sonra araçtan inen iki şüpheli, 2 aracın gösterge panelini çalarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.