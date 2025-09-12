Sarıyer'de Otelde Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

SARIYER'de, otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki otelde çıktı. Otel personelinin giriş yaptığı eksi üçüncü katta bulunan alandaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Otelde konaklayanlar tedbiren tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.