Haberler

Sarıyer'de Otelde Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Sarıyer'de Otelde Elektrik Panosunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bir otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda otelde kalan konuklar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

SARIYER'de, otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki otelde çıktı. Otel personelinin giriş yaptığı eksi üçüncü katta bulunan alandaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Otelde konaklayanlar tedbiren tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aboubakar'ın istediği maaş Sao Paulo'yı çıldırttı, transfer iptal

33'lük Aboubakar istediği maaşla yönetimi çıldırttı, transfer iptal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın yıldızını Atletico Madrid'e istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.