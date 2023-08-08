Sarıyer'de öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bahçeköy Merkez Mahallesi Sarmaşık Çıkmazı Sokak'ta bulunan 5 katlı öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevler boş olan binanın alt katına da sıçradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.