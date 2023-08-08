Sarıyer'de öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Bahçeköy Merkez Mahallesi Sarmaşık Çıkmazı Sokak'ta bulunan 5 katlı öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevler boş olan binanın alt katına da sıçradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sarıyer'de, 5 katlı öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçeköy Merkez Mahallesi Sarmaşık Çıkmazı Sokak'ta bulunan 5 katlı öğrenci yurdunun çatı katı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevler boş olan binanın alt katına da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel