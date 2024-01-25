Sarıyer'de Müzikhole Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Sarıyer'de bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 4 kişi yaralandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sarıyer'de, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis 4 kişinin yaralandığı müzikhole düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece, Huzur Mahallesi Umar Sokak'taki bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıya yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Huzur Mahallesi Umar Sokak'taki bir müzikhole, dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölmüş, 2'si polis 4 kişi yaralanmıştı.