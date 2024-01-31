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Sarıyer'de müzikholde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Sarıyer'de bir müzikholde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla ilgili şüpheliyi gözaltına aldı.

Sarıyer'de, müzikholde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müzikholde silahla ateş edilmesi sonucu Ö.D'nin hayatını kaybetmesi, Y.D'nin ise ağır yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, mekana gelerek silahla ateş açan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Y.H'nin (36) müzikholde çalışan B.S. ile 6 ay önce tanıştığı, yaklaşık 2 ay görüştükten sonra arkadaşlıklarını bitirdikleri belirlendi.

Olay günü B.S'yi başka bir masada görmesi üzerine müzikholden ayrılıp bir süre sonra tekrar buraya gelen şüphelinin silahla ateş açtığı tespit edildi.

Şüpheli Y.H, aynı gün Tuzla'da saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile 39 fişek ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Y.H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Müzikholdeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, mekana giren şüphelinin bir süre sonra silahını çıkarıp masada oturanlara ateş açması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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