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Sarıyer'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Sarıyer'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
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Sarıyer'de meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SARIYER'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Pınar Mahallesi Katar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Emirhan Güneş idaresindeki 34 FAD 750 plakalı motosiklet ile 34 MTR 713 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emirhan Güneş ve yanında bulunan arkadaşı Semih Değirmenci yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Emirhan Güneş ve yanında bulunan arkadaşı Semih Değirmenci ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır hasar alan otomobil ve motosiklet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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