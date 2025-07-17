Sarıyer'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Yaralandı

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Sarıyer'de tek teker üzerinde giden motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü 17 yaşındaki M.U.A, hayatını kaybederken, 16 yaşındaki yolcu T.D. ağır yaralandı.

Sarıyer'de tek teker üzerinde hızla ilerleyen motosikletin kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde M.U.A'nın (17) kullandığı motosiklet tek teker ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yolcu koltuğunda oturan T.D. (16) savrulup düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.U.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

M.U.A'nın cenazesinin bugün öğle vakti Kağıthane'deki Sultan Selim Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Sanayi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, tek teker üzerinde hızla gelen motosikletin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ve arkasındaki yolcunun savrulması yer adı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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