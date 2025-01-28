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Sarıyer'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sarıyer'de meydana gelen motosiklet ve otomobil çarpışmasında motosiklet sürücüsü Kadir Erçok ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemeleri sürüyor.

Sarıyer'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Poligon Mahallesi Çeşme Sokak'ta ilerleyen 34 LU 8990 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 34 MPT 110 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Kadir Erçok ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Erçok, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü Gökmen K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulunduğu yerden götürüldü.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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