Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın
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Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinin cila bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler yangını, bitişikteki Huzur Camisi'ne sıçramadan söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinin cila bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyenin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bitişikte bulunan Huzur Camisi'ne sıçramadan söndürüldü.

Atölyenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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