Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın
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Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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