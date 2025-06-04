Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın
Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel