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Sarıyer'de Maskeli Saldırgan Kuyumcu Dükkanına Ateş Açtı

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Sarıyer'de kapalı durumdaki kuyumcu dükkanına silahla ateş açan maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sarıyer'de kapalı durumdaki kuyumcu dükkanına silahla ateş açan maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının önüne otomobille gelen maskeli şüpheli, kepenkleri indirilmiş iş yerine silahla ateş açtı.

Kurşunlar kuyumcu dükkanının tabelasına ve kepenklerine isabet ederken, saldırgan aynı araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıyer Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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