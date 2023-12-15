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Sarıyer'de Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı

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Sarıyer'de bir kuyumcu dükkanına yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda yaralanan olmazken, kuyumcunun cam ve tabelasına 10 kurşun isabet etti.

Yılmaz OKUR, Zeki GÜNAL/İSTANBUL, SARIYER'de, kuyumcu dükkanına yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşen saldırıda yaralanan olmazken, kuyumcunun cam ve tabelasına 10 kurşun isabet etti.

Olay, saat 21.15 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden elinde tabancayla inen yüzü maskeli bir şüpheli, kepengi kapalı olan kuyumcuya ateş açtı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan 7'si kuyumcunun camına, 3'ü ise iş yerinin tabelasına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

SALDIRIYI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli, kuyumcunun karşı sokağına park eden otomobilden iniyor. Görüntülerde şüphelinin, yolun karşına geçip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra. otomobilin park halinde olduğu sokağa koştuğu görülüyor. Saldırgan otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

"ANİDEN BÖYLE BİR OLAY GELİŞTİ"

Mahalle sakinlerinden İbrahim Demirbaş, "Biz de anlayamadık ne olduğunu. Birden silah sesleri duymaya başladık. Bir kişi 7-8 tane kurşun attı ve gitti. Başında bere vardı, ateş etti gitti. Polisler geldi, inceleme yapıyorlar. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Durup dururken aniden böyle bir olay gelişti" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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