Sarıyer'de köpeği lazerle öldüren sanığa adli para cezası

SARIYER'de sahipli bir köpeği lazer ışıklı havalı tabancaya benzer bir cisim doğrultarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Can Ergür, "Mala zarar verme' suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ali Can Ergür ve şikayetçi Volkan Tanju katılmazken, taraf avukatları katıldı.Duruşma savcısı, sanığın "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla hapis cezası talep ettiği mütalaasını tekrar etti.

"KORKTUĞU İÇİN LAZER TUTMUŞTUR"

ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi Volkan Tanju'nun iş yerinin bulunduğu Sarıyer Maslak Mahallesi'nde iki köpek beslediği, köpeklerini 25 Haziran 2021 akşamı burada bırakıp ayrıldığı anlatıldı. Erkek köpeğin araç çarpması sonucu öldüğü zannedilip üzerine gazete örtülmüş şekilde bulunduğu ve ölüsünün belediye görevlilerince götürüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, Tanju'nun ifadesine göre, olay yerindeki bir kişinin köpeğin boynunda delik olduğunu gördüğünü ve araç çarpmadığını söylemesi üzerine de köpeğin kasten öldürüldüğünü anladığı aktarıldı. İddianamede, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinde, olay gecesi maskeli ve şapkalı bir şahsın köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer birşey verdiği, ardından çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle "Ice" adlı köpeğe ateş ettikten sonra aracıyla ayrıldığı bildirildi. Plaka tespitinden sanık Ali Can Ergür'e ulaşıldığı, sanığın ifadesinde, yolda yürürken karşısına iki köpek çıktığını, havlamaları üzerine köpeklerden korkup lazer ışık doğrulttuğunu ve bisküvi attığını ancak silahının olmadığını söylediği ifade edildi. Sanığın "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.