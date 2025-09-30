Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Düştü: Sürücü Yaralandı
Sarıyer'in Çamlıtepe Mahallesi'nde yokuş aşağı kaymaya başlayan otomobil, kontrolünü kaybederek bir evin bahçesine düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve sağlık ekipleri tarafından ambulanstaki müdahale ile tedavi edildi.
Sarıyer'de kontrolden çıkarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çamlıtepe Mahallesi Çamlıtepe Cami Sokak'ta yokuş aşağı ilerlerken kaymaya başlayan otomobil, kontrolden çıkarak evin bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralı sürücüye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. ??
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel