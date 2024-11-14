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Sarıyer'de Kiracıya Silahlı Saldırı

Sarıyer'de Kiracıya Silahlı Saldırı
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Sarıyer'de bir ev sahibi, gürültü nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla vurdu. Olayda yaralanan kiracı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.

SARIYER'de ev sahibi Öztürk Ç., üst katta oturan kiracısı Cihan K.'yı çocuğunun gürültü yaptığını öne sürerek çıkan kavgada silahla vurdu. Kolundan yaralanan kiracı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.

Olay, 12 Kasım gün saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında oturan kiracı Cihan K. (30) ile ev sahibi Öztürk Ç. (60) arasında geçmişte gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya gitmesiyle sonlandı. Bir süre sonra ev sahibi Öztürk Ç., üst katında oturan kiracısının çocuğunun salonda zıplayarak gürültü yaptığını öne sürerek Cihan K.'yı uyardı. Tarafların arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahını çeken ev sahibi Öztürk Ç., kiracısı Cihan K.'yı kolundan vurdu. Can havliyle binadan çıkan kiracı, yaralı halde karşı binadaki komşusuna sığındı. O sırada Cihan K.'nın eşi de dairenin penceresinden dışarıya çıkan ev sahibi Öztürk Ç.'ye saksı fırlattı.

EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı Cihan K.'yı ambulansla tedavi edilmek üzere Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Cihan K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırgan ev sahibi Öztürk Ç.'yi olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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