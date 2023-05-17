Sarıyer'de kiracısını bıçaklayan ev sahibinin oğlu yakalandı

SARIYER'de ev sahibinin oğlu, tartıştığı kiracısını bıçakladı. Ağır yaralanan kiracı hastanede ameliyata alındı.

Olay, Sarıyer Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde bir apartmanda oturan Serkan K. ile ev sahibinin oğlu Kerem G. arasında yaşandı. İddiaya göre bugün saat 10.30 sıralarında ev sahibinin oğlu Kerem G. kiracısının evine geldi ve kira nedeniyle tartışmaya başladılar. Araya girenlerin yardımıyla tartışma çok büyümeden sona erdi ve Kerem G. apartmandan ayrıldı. Bir süre sonra kiracısını yolda gören Kerem G., yanında taşıdığı bıçakla kiracı Serkan K.'yı yaraladı. Serkan K. aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre sakinlerinin yardımıyla yarasına tampon yapılan Serkan K. taksi ile Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Serkan K. ameliyata alındı.

"EV SAHİBİNİN OĞLU İLE KİRACI ARASINDA TARTIŞMA OLDU VE GİTTİ"

Şüpheli Kerem G. Polis tarafından yakalandı.