SARIYER'DE KAZA 1 YARALI

SARIYER'de iddialara göre lüks otomobil sürücüsü Kerem Kaya, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen hafif ticari araca çarptı.

SARIYER'de iddialara göre lüks otomobil sürücüsü Kerem Kaya, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Erkan Kaya yaralanırken, lüks otomobilde hasar oluştu.

Kaza, İstinye Katar Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücü Kerem Kaya hakimiyetindeki lüks otomobille, caddede hatalı dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Araç sürücüsü Erkan Kaya yaralanırken, lüks araç sürücüsü Kerem Kaya kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Erkan Kaya, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle lüks araçta hasar oluştu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.