Sarıyer'de Kaybolan Gençleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de, denize girdikten sonra kaybolan 2 genci arama çalışmaları ikinci gününde helikopter ve dron destekli sürdürülüyor.

Kısırkaya'daki plajda dün denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız (22) ile Enes Açıkça'yı (18) arama çalışmaları gece verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kıyı emniyeti, jandarma ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.

Dalgıçlar su altında arama yaparken, botlarla su yüzeyi ve kıyı da sürekli teknolojik cihazlarla taranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile dronlar da çalışmalara havadan destek veriyor.

Bölgeye gelen Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı çalışmaları yakından takip etti.

Denizde kaybolan 2 gencin yakınları da bölgede bekliyor.???????