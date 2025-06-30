Sarıyer'de Kaybolan 2 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de Kaybolan 2 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Sarıyer'de denize girdikten sonra kaybolan Sedat Yağız ve Enes Açıkça'nın bulunması için arama çalışmaları sabah 05.00'te yeniden başladı. Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri arama faaliyetlerine katılıyor.

Sarıyer'de, dün denize girdikten sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Dün, Kısırkaya'daki plajda denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça'yı (18) arama çalışmaları saat 05.00'de tekrar başladı.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri katılıyor.

Dalgıçlar su altında arama yaparken, botlarla su yüzeyi ve kıyıda da çalışmalar devam ediyor.

Dronla da havadan çalışmalara destek veriliyor.

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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