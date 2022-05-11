SARIYER'DE KARDEŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI - Haberler

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SARIYER'DE KARDEŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SARIYER'DE KARDEŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

SARIYER'de Hakan Yıldız, tartıştığı kardeşini 7 yerinden bıçakladı.

SARIYER'de Hakan Yıldız, tartıştığı kardeşini 7 yerinden bıçakladı.

Maden Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda, Hakan Yıldız'ın uzun süredir işsiz olması olduğu, özel bir havayolu firmasında tekniker olarak çalışan kardeşi Eray Yıldız ile bu nedenle tartıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre iki kardeş arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan Yıldız'ın mutfaktaki ekmek bıçağını alarak, kardeşi Eray Yıldız'ı 7 yerinden bıçakladı.  Saldırgan ağabeyin evin salonunda, elinde ekmek bıçağıyla polisi beklediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hakan Yıldız'ın, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Eray Yıldız'ın durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

- Evren

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eray Yıldız, Maden, Güncel, Haberler

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