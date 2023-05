Sarıyer'de Kamyonun Dorsesinden Dökülen Gübre Çevredekileri Rahatsız Etti

SARIYER'de, seyir halindeki kamyonun dorsesindeki hayvan gübresi yola döküldü. Sokaklarda biriken gübrenin kokusundan da rahatsız olan çevredekiler, kamyonu durdurarak şoföre tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükdere Mahallesi'nde 24 Mayıs Çarşamba Günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, hayvan gübresi yüklü bir kamyon seyir halindeyken açılan dorsesinden yola gübre döküldü. Bir madencilik şirketine ait olduğu öne sürülen 34 AHK 815 plakalı kamyonun şoförü Ramazan B.?yi, Yazıcı Sokak yakınında durduran çevre sakinleri, tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Polis ekiplerinin ifadesini aldığı şoföre, zabıta ekipleri de tutanak tuttu. Yazıcı Sokak, Topçu Karakolu Sokak ve sahil bölümünde yer alan geniş bir alanda yollar kirlendi, dökülen gübre ve kokudan çevredekiler rahatsız oldu. Sarıyer Belediyesi ekipleri ise hayvan gübresinin döküldüğü sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Bir mahalle sakininin evinden çıkarken, hayvan gübrelerine basmamak için ayakkabılarına poşet bağladığı görüldü.

"DÜNDEN BERİ EVDEN DOĞRU DÜZGÜN ÇIKAMIYORUZ"

Ayakkabılarına poşet geçiren mahalle sakini Ayça Bayram, "Bütün sokaklara tezek dökülmüş, kamyon dökmüş galiba. Evde duramadık, buraya da çıkamadık. Sarıyer, Çayırbaşı her yer aynı şekilde. Başta at geçti sandık fakat kamyon dökmüş. Bugün gördüğünüz gibi dışarı böyle çıktık, ayağımıza bir şey olmasın diye, dün pantolonumuz mahvoldu. Belediye 4-5 ekip yollamış buralarda tur attılar ama kim ne için döktüyse her yer mahvolmuş. Kimse yürüyemedi, burnunu tıkayarak geçti herkes. Dünden beri evden doğru düzgün çıkamıyoruz, çıksak da bu şekilde çıkabiliyoruz. Biraz temizlenmiş ama koku hala duruyor" dedi.

"KAÇ SEFER YIKANDI, YİNE DE KOKU GİTMEDİ"

Çevre sakini Türkan Aktaş ise " Gübre doluydu, sokaktan yukarıya doğru çıktı ama bütün yol komple gübre oldu. Mahalleliler tepki gösterdik, kamyon kaçıp gidiyordu, yakaladılar, durdurdular. Polis geldi, zabıta geldi, ceza kestiler. Buralar kaç sefer yıkandı, yine de koku daha gitmedi. O kadar tankerler geldi yıkadı bitmedi koku. Bahçeköy'den buraya kadar hep dökmüş. Kemerburgaz'dan gelmiş, öyle dediler. Sürücü araçta tekti. Sürücüye çevredekiler, araçtan in dediler ama inmedi de aracından aşağıya" dedi.

"GÜBRE DÖKÜLE DÖKÜLE GİDİLİYOR"

Sarıyer Belediyesi Basın Danışmanı Cengiz Kahraman, "Dün bize akşam saatlerinde ağır koku şikayeti geldi. Daha sonra zabıta ekipleri olay yerine gittiler. Bir kamyonla gübre taşıyan birisinin, arka kapağı açılıyor caddeye gübre döküle döküle gidiliyor. Bayağı uzun bir mesafeye dökülmüş. Topçu Karakol Sokak öyle, Sevimli Sokak öyle, Büyükdere'nin bir bölümü öyle. Bu vatandaş söylediğine göre bu gübreyi bahçesine götürmek üzere almış. Bir firmadan almış. Firma bizim haberimiz yok diyor. Zabıta arkadaşlar gittiler buldular hakkında tutanak tuttular. İfadesini aldılar, ifadesinde kapak açıldığı iddiası var. Tutanaklar Çevre Müdürlükleri'ne iletildi. Ardından bizim Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz şuan bile son köpüklü temizlemeyi yaptı. Ondan önce temizliği zaten yapılmıştı. Fakat ağır koku devam ettiği için şimdi kimyasallarla bir kez daha temizleniyor. Yaklaşık 20'ye yakın temizlik işçisi 3-4 adet temizlik aracı, şuan bölgede çalışma sürdürüyor. Polis de ifadesini aldı, şu anda bu kişinin hakkında yürütülen bir soruşturma var. İfadesini de söyledim; 'kötü niyetli olmadığını söyledi?, geçmişte de buna benzer çöp dökmelerle ilgili şeyler olmuştu, benzer olay yaşanmıştı" dedi.