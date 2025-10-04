Haberler

Sarıyer'de Kamyon Kazası: İki Yaralı

Sarıyer'de Kamyon Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bir kamyon, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek alt yola düştü. Kazada şoför ve yanındaki kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SARIYER'de kamyon şoförü yokuş aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla alt yola düştü. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. İki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YIM 69 plakalı kamyonla ilerleyen şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yoldan çıkıp konteynere çarptı. Ardından da savrularak alt yola düştü. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şoför ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.