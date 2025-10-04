Sarıyer'de Kamyon Kazası: İki Yaralı

SARIYER'de kamyon şoförü yokuş aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla alt yola düştü. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. İki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YIM 69 plakalı kamyonla ilerleyen şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yoldan çıkıp konteynere çarptı. Ardından da savrularak alt yola düştü. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şoför ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.