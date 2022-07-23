Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine düştü, 4 kişi yaralandı

İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağı inen kamyonun gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı.

Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta 03.00 sularında meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFS 404 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken yol kenarında park halinde bulunan 34 GB 3401 plakalı otomobile çarptı.

Kamyon daha sonra yolun altında kalan bir gecekondunun çatısına çarptıktan sonra bir başka gecekondunun üzerine düştü.

Kamyonun önce çarptığı gecekondunun bir kısmı çökerken, üzerine düştüğü diğer gecekondu ise enkaza dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, Afad, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de gecekondunun altında kalan mahsur kalan vatandaşları enkazdan çıkarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük (14), Miray Yörük (10) enkazdan çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan bu kişiler ile yaralı kamyon şoförü, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kadir Yörük'ün yara almadığı olayda, hastanede tedavi altına alınan Melek Naz, Miray Yörük ve Gülşah Yörük ile kamyon sürücüsünün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerce, yaklaşık 5 saat süren enkaz kaldırma çalışmaları sonrası kamyon düştüğü yerden kaldırıldı.

Mahalle sakinleri normalde kamyonların mecburi istikametinin Kocataş Yolu olduğunu, ancak sürücülerin seyir rotası için kullandığı uygulamaların araçları sokaklarına yönlendirdiğini, bu yüzden kazaların meydana geldiğini ifade etti.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, gece saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hızla yokuş inen kamyonun önce bir otomobile daha sonra ise gecekonduya çarparak düşmesi yer alıyor.