Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine düştü, 4 kişi yaralandı

Sarıyer'de yokuş aşağı inen kamyonun gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı.

Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta 03.00 sularında meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFS 404 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken ilk önce yol kenarında park halinde bulunan 34 GB 3401 plakalı otomobile çarptı.

Kamyon daha sonra yolun altındaki bir gecekondunun çatısına çarptıktan sonra bir başka gecekondunun üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de mahsur kalan vatandaşları enkazdan çıkarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük (14), Miray Yörük (10) ile kamyon şoförü enkazdan çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

Kadir Yörük'ün yara almadığı olayda, Melek Naz ile Miray Yörük ve kamyon şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu, Gülşah Yörük'ün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.