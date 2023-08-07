Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda silahlı saldırı sonucu öldürülen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı. Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda meydana gelmişti. Olay yeri incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ateş ve Zana'nın cenazeleri yakınları tarafından alındı.

Sarıyer'de kalaşnikofla öldürülenlerin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İSTANBUL - Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda silahlı saldırı sonucu öldürülen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda meydana gelmişti. Orman yolunda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana'nın önü, mesire alanı yakınında kesilmiş ve motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Ateş ve Zana hayatını kaybetmişti. Olay yeri incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ateş ve Zana'nın cenazeleri yakınları tarafından alındı.