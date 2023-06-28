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Sarıyer'de Kaçak Kurban Kesimi Ormanda Yapıldı

Sarıyer'de Kaçak Kurban Kesimi Ormanda Yapıldı

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Sarıyer'de bazı vatandaşlar, belediye ekiplerinin oluşturduğu kurban kesim alanlarına gitmeyerek kurbanlıklarını ormanda kesti. Yasak olan ve hijyenik olmayan ortamlarda kesilen hayvanların etleri naylon brandaların üstüne konuldu.

p>TÜM uyarılara rağmen Sarıyer'de ormanda kaçak kesimler yapıldı.

Ayazağa'da bazı vatandaşlar belediye ekiplerinin oluşturduğu kurban kesim alanlarını gitmeyerek kurbanlıklarını ormanda kesti. Kesilen kurbanlıklar ağaçlara asılarak  yüzme işlemini gerçekleştirdi. Yasak olan ve hijyenik olmayan ortamlarda kesilen hayvanların etleri naylon brandaların üstüne konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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