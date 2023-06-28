Sarıyer'de Kaçak Kurban Kesimi Ormanda Yapıldı

Sarıyer'de bazı vatandaşlar, belediye ekiplerinin oluşturduğu kurban kesim alanlarına gitmeyerek kurbanlıklarını ormanda kesti. Yasak olan ve hijyenik olmayan ortamlarda kesilen hayvanların etleri naylon brandaların üstüne konuldu.

Ayazağa'da bazı vatandaşlar belediye ekiplerinin oluşturduğu kurban kesim alanlarını gitmeyerek kurbanlıklarını ormanda kesti. Kesilen kurbanlıklar ağaçlara asılarak yüzme işlemini gerçekleştirdi. Yasak olan ve hijyenik olmayan ortamlarda kesilen hayvanların etleri naylon brandaların üstüne konuldu.