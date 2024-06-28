Sarıyer'de İşçiler Ücretlerini Alamayınca Eylem Yaptı
Sarıyer'deki bir inşaatta çalışan işçiler, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle protestoda bulundu. İşçiler, inşaatın üst katlarından aşağıya çimento dökerek eylem yaptı.
Sarıyer'de bir grup işçi, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaatın üst katlarından aşağıya çimento dökerek eylem yaptı.
Maslak Cendere Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle protestoda bulundu.
Demir çubuklarla iskele demirlerine vuran işçiler, inşaatın üst katlarından aşağıya çimento döktü.
İşçilerin protesto eylemi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.