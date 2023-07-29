Sarıyer'de İş Merkezinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sarıyer'de bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan bir gıda toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede iş merkezinin üst katlarına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında iş merkezinde hasar meydana geldi.