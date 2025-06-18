Sarıyer'de İş İnsanı Fatma Nilüfer K.'ye Ait Villada Yangın
Sarıyer'de iş insanı Fatma Nilüfer K.'ye ait 3 katlı villanın bodrum katındaki saunada çıkan yangın, elektrik kontağından meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek söndürdü, ancak villanın dış cephesinde hasar oluştu.
SARIYER'de iş insanı Fatma Nilüfer K.'ye ait olduğu öğrenilen 3 katlı villanın bodrum katındaki saunada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı anlaşılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın sırasında villanın dış cephesinde hasar oluştu.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Maden Mahallesi Gediz Sokak'ta bulunan bir villada çıktı. Edinilen bilgiye göre sokaktaki akaryakıt istasyonunun işletme sahibi iş insanı Fatma Nilüfer K.'ye 3 katlı villanın bodrum katındaki saunada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Villanın dış cephesinde hasar meydana gelirken, yangının sauna odasındaki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.