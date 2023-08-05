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Sarıyer'de inşaat temel çalışması sırasında yolu çöken sokaktaki 2 bina mühürlendi

Güncel Haberler

Sarıyer'de bir inşaatın temel çalışması sırasında yolda çökme yaşandı. Çökmenin yaşandığı sokaktaki 2 bina, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Sarıyer'de inşaat temel çalışması sırasında yolu çöken sokaktaki 2 bina riskli olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Vatandaşalar evlerinden tahliye edildi.

Ayazağa'da sabah saatlerinde bir inşaatın temel çalışması sırasında yolda çökme yaşanmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler çökmenin yaşandığı alana gelerek inceleme gerçekleştirdi. Yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından çökmenin yaşandığı sokakta bulunan 2 bina ekipler tarafından tahliye edildikten sonra mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sarıyer Güncel Haberler

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