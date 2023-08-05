Sarıyer'de İnşaat Çalışması Sırasında Yolda Meydana Gelen Çökme Sonucu İki Bina Tahliye Edildi

Sarıyer'de bir inşaat çalışması sırasında fore kazıklarının kırılması sonucu yol ve inşaat alanında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökmenin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkarıldı ve sular kesildi. İnşaat alanı ve yoldaki çökme anı cep telefonuyla kaydedildi. Çökmenin meydana geldiği sokaktaki iki bina tahliye edilerek mühürlendi. İSKİ ekipleri su hattının tadilatı için çalışma başlattı. Sarıyer Kaymakamı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Sarıyer'de inşaat çalışması sırasında yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki bina tahliye edilerek mühürlendi.

Ayazağa 105. Sokak'ta bir yıldan fazla süredir devam ettiği öğrenilen konut inşaatında çalışma yapıldığı sırada fore kazıklarının kırılması sonucu inşaat alanı ve yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Çökmenin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıkarken, altyapının zarar görmesi nedeniyle sokakta sular kesildi.

Zabıta ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı trafiğe kapattı.

Mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin inşaatta gerekli denetlemeleri yapmadığını ve inşaattan kaçak hafriyat taşındığını öne sürdü.

Öte yandan, inşaat alanı ve yoldaki çökme anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, inşaat demirlerinin bulunduğu alan ve koruma saclarının devrilmesinin ardından fore kazıklarının kırılarak yolla birlikte çöktüğü anlar yer alıyor.

Sokaktaki iki bina mühürlendi

Çökmenin meydana geldiği sokakta şantiye alanına yakın üçer katlı iki bina, Sarıyer Belediyesi ekiplerince tahliye edildikten sonra mühürlendi. Dairelerde ikamet eden vatandaşların, belediyenin sosyal tesislerine yerleştirileceği öğrenildi.

Çökme nedeniyle zarar gören su hattının tadilatı için İSKİ ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, yeni hat döşeme çalışması yürütüyor.

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"Deprem olduğunu sandık"

Çöken yolun kenarındaki binada yaşayan Birgül Yeşilbaş, daha önce de çöken yolun toprakla doldurulduğunu, üstüne beton atılıp kapatıldığını ileri sürdü.

Bu sabah balkondan baktığında yolun komple ayrılmış olduğunu gördüğünü anlatan Yeşilbaş, "Bu sefer yol hepten göçmeye başladığında fore kazıkları deprem olur gibi bir gürültüyle aşağıya düştü. Herkes evinden fırladı. Şu an yol ayrılmaya devam ediyor. Evlerimizde duramıyoruz. Daha önce belediye başkanımız da geldi. Buranın ne kadar tehlikeli bir inşaat olabileceğini gördü. Bir de sürekli alttan su çıkıyor. O suyu buraya çekmek için bağlıyorlar. Buradan o suyu kanala veriyorlar." diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Gülşen Uyanık ise yol çöktüğü sırada deprem olduğunu sandıklarını, yataktan fırlayarak evden çıktıklarını anlattı.

Uyanık, geçen yıl da yol çöktükten sonra belediye ekiplerinin geldiğini belirterek, "Bu sefer daha kötü oldu. Biz nasıl evde duracağız, nasıl güveneceğiz? Korkuyoruz. Burayla ilgili önlem almaları lazım. Kimseye de güvenemiyoruz." dedi.