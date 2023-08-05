Sarıyer'de İnşaat Alanında Çökme: İki Bina Mühürlendi

SARIYER'de inşaat alanının yanındaki yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki bina mühürlendi.

Sarıyer'de yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. Çökme nedeniyle sokağın bir bölümü inşaat alanına uçtu. Yetkililerin incelemelerinin ardından iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Belediye ekipleri tarafından binalar boşaltıldıktan sonra mühürlendi. Binada kalanlar yakınlarının yanına gitti. Bazı bina sakinleri de kedi ve kuşlarını da alarak binadan ayrıldı.

İnşaatın müteahhidi Adem Kılıç 'Güvenliğini aldıktan sonra herkesin yolunu açacağız. Bir iki evin girişi yok. Onları da başka yere taşıyacağız. Güvenlik olduktan sonra herkesi evine taşıyacağız. İnşaat zemininde herhangi bir su yok. Burada yolda patlayan sudan dolayı doldu. Biz burada iki aydır hafriyat yapıyoruz. Bugün yolun kayması tamamen dolgudan dolayıdır" dedi.

İnşaat alanındaki su boşaltıldıktan sonra çöken yolun altına hafriyat doldurulacak.