Sarıyer'de İnşaat Alanında Çökme: İki Bina Mühürlendi

Sarıyer'de yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. Çökme nedeniyle sokağın bir bölümü inşaat alanına uçtu. Yetkililerin incelemelerinin ardından iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Belediye ekipleri tarafından binalar boşaltıldıktan sonra mühürlendi. Binada kalanlar yakınlarının yanına gitti. Bazı bina sakinleri de kedi ve kuşlarını da alarak binadan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel