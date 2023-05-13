SARIYER'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma ardından karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlıtepe Akgün Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin İ. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kaza nedeniyle iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayı gören esnaf Mahmut Günay "Yukarıdan gelen amca kaldırıma vurarak dengeyi sarstı gitti arabaya vurdu. Üç kişi yaralandı. Amcanın göğsünde bir sıkıntı vardı. Biz yardımcı olduk. Yaralıları araçlardan çıkardık. Ambulans çağırdık. Bir kadın ve çocuk yaralanmıştı" dedi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.