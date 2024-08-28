Sarıyer'de İki İşletme Arasında Su Kavgası: 1 Ölü

SARIYER'de yan yana bulunan iki işletme arasında giderin su akıtması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis olaya karışan 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüphelilerle 4 ruhsatsız silah ve 1 bıçak ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'de 26 Ağustos Pazartesi günü saat 02.40 sıralarında meydana gelen olay, polis kayıtlarına göre şöyle gelişti. Kafe işletmecisi Murat Serter, komşu dükkanın su giderinden kendi dükkanına su sızması nedeniyle işletme sahibiyle görüşmek istedi. Yanına bir arkadaşını da alarak yan tarafta bulunan dürümcüye giden Serter işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.Serter kavga sırasında aldığı bıçak ve kurşun yaralarıyla hayatını kaybetti. Kavgaya karışan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliler arasında bulunan Berkin Ersay Y.'nin (22) olay sırasında bir elinde bıçak diğer elinde silah olduğunu ve Murat Serter'i öldürdüğünü tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler Serhat K.(29), Ersay Y.(47), Berkin Ersay Y.(22), Turan M.(53), Ali İbrahim A.(26), Nuray A.(39), Pınar Ö.(39) ve Erkin Y.(28) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.