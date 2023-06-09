Sarıyer'de iki esnaf arasında çıkan kavga kanlı bitti

SARIYER'de iki esnafın 'duman' kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 1 kişi yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde bulunan tatlı dükkanına, arka duvarıyla bitişik olan kahvehaneden duman geldi. Tatlıcı, kahvehane sahibine dumandan rahatsız olduğunu ve engellemesini söyledi. İki esnaf arasında çıkan tartışma giderek büyüdü ve taraflar birbirlerini darbetmeye başladı. Kahvehane sahibinin kavga ettiğini gören aile bireyleri de kavgaya dahil oldu. Caddeye taşan kavgada kahvehane sahibinin yakınları, tatlı dükkanında bulunan masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı.

BİR KADIN BAŞINDAN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kalabalık grubun kavgasını güçlükle ayırdı. Kavgada bir kadın başına aldığı sopa darbesi ile yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

DÜKKANA DUBA FIRLATTI

Kavga anlarını bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kalabalık grubun tatlı dükkanına saldırdığı ve gruptan bir kişinin elinde bulunan dubayı dükkana fırlattığı görülüyor. Daha sonra polis ekiplerinin olay yerine gelerek kavgaya müdahale ettiği anlar görüntüde yer alıyor.

Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü.