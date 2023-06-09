Sarıyer'de iki esnaf arasında çıkan kavga kanlı bitti

SARIYER'de iki esnafın 'duman' kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 1 kişi yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde bulunan tatlı dükkanına, arka duvarıyla bitişik olan kahvehaneden duman geldi. Tatlıcı, kahvehane sahibine dumandan rahatsız olduğunu ve engellemesini söyledi. İki esnaf arasında çıkan tartışma giderek büyüdü ve taraflar birbirlerini darbetmeye başladı. Kahvehane sahibinin kavga ettiğini gören aile bireyleri de kavgaya dahil oldu. Caddeye taşan kavgada kahvehane sahibinin yakınları, tatlı dükkanında bulunan masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı.

BİR KADIN BAŞINDAN YARALANDI

DÜKKANA DUBA FIRLATTI

Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü.