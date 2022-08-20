Sarıyer'de İETT şoförüne saldıran 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler İstanbul Sarıyer'de yol verme kavgası nedeniyle İETT şoförüne saldırdıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Sarıyer'de yol verme kavgası nedeniyle İETT şoförüne saldırdıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "kasten yaralama" suçuyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında, 5 Ağustos'ta Hacıosman-Kısırkaya seferini yapan İETT aracının şoförü S.İ.U. ile aynı istikamette seyreden otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandığı belirlendi. Zekeriyaköy 2. Cadde üzerinde İETT aracının önünü kesin kişilerin, arabadan inerek sürücüye ve toplu taşıma aracına saldırdıkları tespit edildi. Polis ekipleri, olay anını kameraya alan otobüs yolcularının cep telefonu ile güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganların kullandığı aracı ve kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler E.B. ile A.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / İlyas Kaçar İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Sarıyer İETT Güncel Haberler

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