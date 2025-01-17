Sarıyer'de İETT Otobüsü Yangın Çıkardı
Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi. Şoför, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti ve yangına müdahale etti.
Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bahçeköy-Kemerburgaz Yolu'nda ilerleyen E.A. idaresindeki 34 TP 6193 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.
Sürücü otobüsteki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken zaman zaman küçüp çaplı patlamalar yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İETT'nin yol yardım ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
İETT otobüsü, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.