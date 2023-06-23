Sarıyer'de hurda yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde ilerleyen A.B. yönetimindeki 60 KR 663 plakalı hurda yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, kamyonu ve yola dökülen hurdayı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Sarıyer'de hurda yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.
Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde ilerleyen A.B. yönetimindeki 60 KR 663 plakalı hurda yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin, kamyonu ve yola dökülen hurdayı kaldırma çalışmaları sürüyor.