Sarıyer'de Hapis Cezası Bulunan 5 Şüpheli Operation ile Yakalandı

Sarıyer'de Hapis Cezası Bulunan 5 Şüpheli Operation ile Yakalandı
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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan operasyonlarda toplam 54 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüphelilerin üst aramalarında ruhsatsız tabanca bulundu.

Serap TÜRKOĞLU / -SARIYER İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 54 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dün ilçe genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda polis, 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 26 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B.H.'yi yakaladı.

54 YIL HAPİS CEZASI OLAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Devam eden operasyonlarda 'Yağma', 'Mala zarar verme', 'Dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S., 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarının faili olan B.H.T. ve H.K. yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Çalışmaların devam edeceği öğrenilirken, operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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