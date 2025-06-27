Sarıyer'de Hamile Kadın Cinayeti: Oya Budak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sarıyer'de Hamile Kadın Cinayeti: Oya Budak Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından silahla vurularak 5.5 aylık hamileliği sırasında hayatını kaybeden Oya Budak, cenaze namazının ardından defnedildi. Dedesinin duygusal veda sözleri dikkat çekti.

Sarıyer'de eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla vurularak öldürülen 5.5 aylık hamile Oya Budak, kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. Dedesi Orhan Budak, "Ben onu gelin gibi süsledim. Allah'ın izniyle gelin gibi uğurlayacağım" dedi.

Olay, 25 Haziran saat 23.30 sıralarında Kocataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samet T., Oya Budak'ı saat 23.00 sıralarında Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5,5 aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi. Samet T. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği tarafından amcası Aytekin T.'nin evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken amcası Aytekin T. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Oya Budak için bugün Kağıthane Yahya Kemal Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Budak'ın ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde annesi, kızının tabutuna sarılarak dakikalarca ağladı. Cenaze, yakınları tarafından baba evine helallik için götürüldükten sonra Sarıyer'de bulunan Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.

'GELİN GİBİ UĞURLAYACAĞIM'

Dede Orhan Budak, "Ben torunumu 1 yaşından 18 yaşına kadar baktım, büyüttüm. Ama içimde hicran yarası kaldı. İçim yanıyor içim. Gelinliği giydiremedim ama tabutunu giydirdim. Allah onun mekanını cennet muhafaza eylesin. Allah bütün günahlarını, kusurlarını bağışlasın. Evet, ben onu gelin gibi süsledim. Allah'ın izniyle gelin gibi uğurlayacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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