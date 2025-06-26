Sarıyer'de Hamile Eski Nişanlısını Öldüren Kişi Tutuklandı

Sarıyer'de Hamile Eski Nişanlısını Öldüren Kişi Tutuklandı
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Sarıyer'de hamile eski nişanlısı Oya Budak'ı öldüren Samet T. ve ona yardım eden amcası Aytekin T., adliyeye sevk edildi. Samet T., 'İyi yaptım' diyerek olayla ilgili açıklama yaptı.

SARIYER'de hamile olan eski nişanlısını öldüren Samet T. ve olayın ardından saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen amcası Aytekin T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samet T. gazetecilerin 'Neden yaptın' sorusuna 'İyi yaptım' diyerek yanıt verdi.

Sarıyer'de, 5,5 aylık hamile Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi. Olay yerinden otomobille kaçan Samet T. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağcılar'da amcası Aytekin T.'nin evinde saldırıda kullandığı silahla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, amcası Aytekin T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'KOKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİM'

Adliyeye sevk edilen şüpheli Samet T., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna "İyi yaptım" diye yanıt verdi. Samet T.'nin Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde 5 ay önce kendi aralarında nişan yaptıklarını, Budak'ın hamile olduğundan ise iki hafta önce haberi olduğunu söylediği öğrenildi. Hamileliğini nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Samet T.'nin ifadesinde "Onu ve kardeşini Çağlayan, Harmantepe Mahallesi'nden 'dolaşmaya gidiyoruz' diye aldım. Otomobille Sarıyer'e gittik. Ben ve Oya Budak otomobilden inerek aracın önünde konuşmaya başladık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp oradan kaçtım" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Daha önceden tehdit ve hakaret suçlarından polis kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Samet T. ve olayın ardından saklanmasına yardım ettiği belirlenen amcası Aytekin T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler Samet T. ve Aytekin T., Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Eski nişanlısını öldüren Samet T.'nin tutuklanmasına karar verildi. Amcası Aytekin T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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