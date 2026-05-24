Sarıyer'de Hafriyat Kamyonu Yokuşta Devrildi

Sarıyer'de rampadan çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu, önündeki aracın fren yapmasıyla durduktan sonra tekrar kalkış yapamayarak geri kaydı ve devrildi. Molozlar yola dökülürken şoför hafif yaralı kurtuldu.

SARIYER'DE hafriyat yüklü kamyon şoförü rampadan çıkmaya çalıştığı sırada önündeki otomobilin fren yapmasının ardından yokuşta durdu. Tekrar kalkış yapamayan hafriyat kamyonu rampadan aşağı kayarak devrilirken, taşıdığı molozlar dökülerek yolu kapadı. Şoför kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza saat 09.30 sıralarında Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Behçet Duman'ın kullandığı 34 DST 190 plakalı hafriyat kamyonu rampadan çıkmaya çalıştığı sırada önde ilerleyen otomobilin aniden durmasının ardından fren yaptı. Tekrar kalkış yapmaya çalışan hafriyat kamyonu rampadan aşağı kaymaya başladı. Bir sitenin bahçe duvarına vurarak yan yatan hafriyat kamyonundan dökülen molozlar yola döküldü. Şoför kazayı görenlerin yardımlarıyla araçtan çıkarken, hafif yaralanan şoför olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

'YOKUŞTA GERİ KAYMIŞ'

Kaza nedeniyle yol tamamen kapanırken polis başka kazaların yaşanmaması için sokağı trafiğe kapattı.Kazada yaralanan şoförün kardeşi Hamit Duman, "Rampa çıkıyordu araç. Önünden bir araba durmuş arıza yapmış galiba. Çıkamamış rampada durmak zorunda kalmış. Kamyon da geri geri kaymış yapacak birşey yok. Arkasında arabalar olduğu için gidememiş, arkadaki arabalara zarar vermemek için, mecburen kendini sağa atmaya çalışmış. " dedi. Şoförün abisi olduğunu söyleyen Duman, durumunun iyi olduğunu da belirtti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
