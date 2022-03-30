Sarıyer'de hafriyat kamyonu devrildi

SARIYER'de viyadük üstünde virajı alamayan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Kamyon içinde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Kamyonun çarpıp devirdiği "Yavaşla, kaza riski" yazılı uyarı levhası dikkat çekti.

Kaza, Sarıyer Tünel girişindeki viyadükte saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahsun Dağ'ın kullandığı 34 LR 4580 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonu, Hacıosman tarafından tünele doğru girdiği virajda, viyadük üzerindeki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada kamyon içinde sıkışan sürücü Mahsun Dağ vatandaşların yardımıyla kurtarılıp, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle Sarıyer Tünel yönü trafiğe kapanırken kamyonun çarpıp devirdiği "Yavaşla, kaza riski" yazılı uyarı levhası dikkat çekti. Devrilen kamyon 3 saatlik çalışma sonucu vinçle kaldırıldı.