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Sarıyer'de Güzellik Merkezinde Silahlı Kavga: 6 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Sarıyer'de bir güzellik merkezinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Kavga, alacak meselesi nedeniyle çıktı.

Sarıyer'de, güzellik merkezine gelen şüpheliler ile iş yerindeki kişiler arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta Tarabya Mahallesi'ndeki bir siteden silah seslerinin de duyulduğu kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, güzellik merkezindeki kavgaya karışan bazı şüphelilerin kaçtığını belirledi. Annesine ait güzellik merkezinde bulunan A.Ç. ile B.A. 2 ruhsatsız silahla yakalandı.

Yapılan incelemede A.Ç. ile B.A'nın güzellik merkezinde oturdukları sırada, iki araçla gelen şüpheliler ile aralarında kavga çıktığını, bunun üzerine iş yerindeki kişilerin diğer gruba silahla ateş açtığını belirlendi.

Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.

İş yerine gelen şüpheliler arasında bulunan G.K. kısa sürede gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerin devamında G.K ile iş yerine gittiği belirlenen zanlılar S.B, R.K. ve İ.K. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Ç, B.A, G.K, S.B, R.K. ile İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "tehdit" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Bu arada, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iki araçla gelmesi, araçlardan inip güzellik merkezine doğru gitmesi, silah seslerinin duyulması ve zanlıların kaçması yer aldı.

Ayrıca olay sırasında iş yerinin camları isabet eden mermiler nedeniyle hasar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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